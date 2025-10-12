در راستای ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم، رئیس کل دادگستری خوزستان به بررسی درخواست‌های حقوقی و قضایی ۸۰ نفر از مراجعه‌کنندگان پرداخت و جهت رفع مشکلات آن‌ها دستورات مقتضی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، برنامه ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری خوزستان و معاونین قضایی وی، در سالن امامت مجتمع قضایی مرکز استان برگزار و به درخواست ۸۰ نفر از مراجعین رسیدگی شد.

علی دهقانی این دیدار‌ها را یکی از تکالیف مهم و اساسی دادگستری‌ها در جهت تکریم مراجعین برشمرد و گفت: ارتباط چهره به چهره با مراجعین دستگاه قضایی به سه شکل، در روز‌های شنبه به صورت ثابت، حضور هفتگی در مصلا‌های نماز جمعه و حضور در مساجد و مجامع عمومی در مناسبت‌های خاص، انجام می‌شود.

وی افزود: دیدار‌های مردمی که در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه و در سراسر استان برگزار می‌شود، نقش موثری در رفع مشکلات حقوقی و قضایی اصحاب پرونده دارد.

در این برنامه، آقایان حجت الاسلام سید مصطفی طباطبایی، حجت الاسلام سید جواد حسن‌زاده، محمدیار ممبینی، محمد رحیم اکرمی مقدم و رحیم کنار کوهی به همراه علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان حضور داشتند.