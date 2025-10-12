درپی درگذشت محمد کاسبی، شبکه نمایش با تغییر جدول پخش، فیلم‌های «پدر» و «شنا در زمستان» را پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش درپی درگذشت محمد کاسبی هنرمند پیشکسوت و مردمی سینما و تلویزیون، فیلم های «پدر» و «شنا در زمستان» را پخش می کند.

فیلم «پدر» محصول سال ۱۳۷۴ به کارگردانی مجید مجیدی، امروز ساعت ۱۷ پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مهرالله بعد از فوت پدرش، برای تأمین خانواده‌اش در شهر دیگری به کار مشغول می‌شود، اما هنگامی که به دیدن مادر و خواهرانش بازمی‌گردد، می‌فهمد که مادرش ازدواج کرده‌است. مهرالله درصدد آزار ناپدری بر می‌آید و...

محمد کاسبی، پریوش نظریه، حسن صادقی، حسین عابدینی، محسن روزبهانی، ندا ابراهیم زاده، صمیم خضری و نسیم خضری بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلم «شنا در زمستان» محصول ۱۳۶۸ که محمد کاسبی کارگردانی کرده است، دوشنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۷، تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: علی از معلمان آموزش و پرورش جهت درس دادن به یکی از مدارس محروم کشور منتقل می‌شود. او با دیدن وضع مالی مردم و جهل و فقر حاکم بر آن‌ها تلاش میکند به کمک مردم و شاگردانش بیاید و

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان مجید مجیدی، یحیی دیوانی، مسعود رحمانی و داوود قنبری را نام برد.