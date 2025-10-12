رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین الملل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان از رشد ۱۳۳ درصدی تناژ ترانزیت کالا از مرز آبی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، عبد الباسط پیری افزود: در این مدت علاوه بر رشد قابل توجه حجم کالا‌های عبوری، تعداد سفر‌های بین‌المللی کامیون‌ها نیز بیش‌از دو برابر افزایش یافته که نشان‌دهنده جایگاه روبه‌رشد مرز آبی چابهار در شبکه ترانزیت منطقه‌ای است.

وی افزود: بخش عمده کالا‌های ترانزیتی از مسیر چابهار به مقصد کشور افغانستان حمل شده و افزایش تقاضای تجار افغانستانی برای استفاده از مسیر مطمئن و کوتاه چابهار نقش مهمی در این رشد داشته است.

رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین الملل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، تجهیز پایانه‌های مرزی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از عوامل اصلی افزایش چشمگیر ترانزیت کالا از چابهار بوده است.