پویش «بانوی بخشنده حیات» با استقبال چشمگیر بانوان و خانوادهها در شهرستانهای خاتم و مروست برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیر کل انتقال خون استان یزد گفت: پویش اهدای خون «بانوی بخشنده حیات» به همت سازمان انتقال خون در شهرستانهای خاتم و مرو ست با حضور گسترده مردم برگزار شد. این پویش بخشی از برنامه گسترده خانواده بخشنده حیات است که با هدف افزایش مشارکت مردمی در اهدای خون اجرا میشود.
آقایی گفت: در روز نخست برگزاری این پویش، حدود ۱۵ درصد اهداکنندگان خون را بانوان تشکیل دادند و حضور خانوادگی مردم نسبت به دفعات قبل افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین فعالیتهای انجامشده در هر دو شهرستان با استقبال بسیار خوب مردم همراه بوده است.
مدیرکل انتقال خون استان یزد ضمن قدردانی از همکاری فرمانداران و مسئولین شهرستانهای خاتم و مروست، اعلام کرد که با توجه به موفقیت این پویش، برنامهریزی شده است تا در ماههای باقیمانده سال جاری، هر ماه یک یا دو شهرستان دیگر میزبان این برنامه باشد تا بیشترین تعداد افراد بتوانند در این پویش شرکت کنند.
این پویش با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و افزایش مشارکت بانوان و خانوادهها ادامه خواهد یافت و آمار نهایی اهدای خون در هر شهرستان پس از پایان برنامه اعلام خواهد شد.