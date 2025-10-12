به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا سلطانی گفت: در طرح ملی واکسیناسیون رایگان طیور، بیش از ۳۹ هزار قطعه طیور بومی در سطح روستا‌های اندیکا از طریق واکسن آشامیدنی به‌صورت رایگان علیه بیماری ویروسی نیوکاسل واکسینه شدند و پوشش حداکثری حاصل شد.

وی اجرای این واکسیناسیون را الزامی دانست و افزود: با اجرای طرح، سطح ایمنی طیور بومی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و از سرایت بیماری نیوکاسل به واحد‌های پرورشی صنعتی جلوگیری می‌شود.

سلطانی بیماری نیوکاسل را یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های ویروسی در گله‌های مرغ، خروس و سایر ماکیان عنوان و تصریح کرد: در صورت شیوع، خسارات سنگینی به مرغداری‌ها و پرورش‌دهندگان طیور وارد می‌آورد.

رئیس اداره دامپزشکی اندیکا در تشریح علائم اصلی نیوکاسل می‌گوید: این بیماری می‌تواند شامل اختلالات تنفسی (سرفه، خس‌خس سینه)، اسهال سبزرنگ، کاهش اشتها، و در موارد حاد فلج شدن پا‌ها و پیچیدن گردن باشد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری کامل روستائیان، از پرورش‌دهندگان طیور بومی درخواست کرد که به توصیه‌های کارشناسان دامپزشکی قبل و حین واکسیناسیون توجه کامل داشته باشند.

سلطانی در خصوص پیگیری تلفات مشکوک بیان داشت: در صورت بروز هر نوع تلفات غیرعادی، پرورش‌دهندگان باید ضمن بهره‌گیری از همکاران بخش خصوصی، فوراً مراتب را از طریق سامانه استانی اطلاع‌رسانی ۱۵۱۲ به اداره دامپزشکی گزارش دهند تا از شیوع احتمالی بیماری جلوگیری شود.