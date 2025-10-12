به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد؛ در راستای برگزاری اجلاسیه ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی، یادواره سرداران و ۷۷۵ شهید شهرستان مهاباد امروز با حضور مسئولان لشکری و کشوری در تالار وحدت مهاباد برگزارشد.

سخنران اصلی این مراسم سردار کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

تجلیل ازخانواده‌های معظم شهدا، پیشکسوتان و ایثارگران و برگزاری نمایشگاه دستاورد‌های انقلاب اسلامی با محور‌های حفظ آداب و رسوم بومی محلی و پیشرفت و آبادانی از دیگر برنامه‌های این جشنواره بود.