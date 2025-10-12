پخش زنده
مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: در سال جاری ۵ کانتینر کره پاستوریزه به وزن ۷ تن و همچنین ۲۲ تن شیرخشک به کشور ارمنستان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رمضانی گفت: قرارداد صادرات ۳ هزار تن خامه، شیرخشک و کره با کشور ارمنستان منعقد شده و در حال پیگیری مراحل اجرایی است.
مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی با اشاره به خروج روزانه هزارتا هزار و ۵۰۰ رأس دام از استان گفت: در حال حاضر کشتارگاه تخصصی دام در استان وجود ندارد و باید با ایجاد آن، از خامفروشی تولیدات دامی جلوگیری شود.
وی بیان کرد: ۶ واحد مرکز بستهبندی فرآوردههای گوشتی در استان فعال است و به شهروندان توصیه میشود محصولات طعمدار گوشتی را تنها از فروشگاههای مجاز خریداری کنند.
رمضانی گفت: از سال گذشته تاکنون ۳۵۰ تن مرغ منجمد از خراسان شمالی به کشورهای همسایه صادر شده است.
مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی از ثبت ۴۴۸ مورد تخلف در حوزه فرآوردههای خام خوراکی طی ششماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در این زمینه ۵۸ پرونده قضایی تشکیل و ۲۷ هزار کیلوگرم فرآورده غیربهداشتی از چرخه مصرف خارج شده است.