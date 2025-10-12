پخش زنده
ثبتنام وام ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی برای مستمریبگیران صندوق روستاییان و عشایر از اواخر هفته آینده، آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان یزد گفت: ثبتنام وام ویژه مستمریبگیران از اواخر هفته آینده (بیست و نهم تا سیام این ماه) آغاز میشود.
وی افزود: این وام با هدف حمایت مالی از مستمریبگیران و ارتقای رفاه آنها ارائه میشود.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان یزد جزئیات وام را بدین شرح اعلام کرد:
مبلغ: ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان
مدت بازپرداخت: ۳۶ ماه
نرخ سود: ۴ درصد
شرایط: مستمریبگیرانی که تاکنون وام دریافت نکردهاند و سن کمتر از ۶۹ سال دارند
نحوه بازپرداخت: ماهانه از حقوق مستمریبگیران کسر میشود
رحیمی نسب تاکید کرد که دستورالعمل ثبتنام و اطلاعات تکمیلی اوایل هفته آینده منتشر خواهد شد و ثبتنام بهصورت ساده و آسان انجام میشود تا همه مستمریبگیران امکان بهرهمندی از این تسهیلات را داشته باشند.