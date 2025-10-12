به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ یک صیاد متخلف حیات‌وحش که در مناطق شهرستان شیروان اقدام به زنده‌گیری پرندگان سهره طلایی کرده بود، در عملیاتی غافلگیرانه توسط مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست این شهرستان دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شیروان گفت: این صیاد متخلف در حالی شناسایی و دستگیر شد که در محل صید حضور داشت و کلیه ادوات زنده‌گیری از جمله تور، قفس و چهار قطعه سهره طلایی زنده از وی کشف و ضبط شد.

محسن رازقی افزود: متأسفانه زیبایی پر و آواز دل‌انگیز این پرنده موجب شده برخی افراد سودجو با دام‌گستری در زیستگاه‌های طبیعی، اقدام به زنده‌گیری و فروش غیرقانونی این گونه باارزش کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا شماره تماس ۳۶۳۴۷۸۵۴ اداره حفاظت محیط‌زیست شیروان اطلاع دهند تا با متخلفان طبق قانون برخورد شود.