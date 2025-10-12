به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، با اشاره به دستاوردهای چهار دهه تلاش مهندسان و مدیران شهری در توسعه مترو تهران گفت: بعد از انقلاب، یکی از مهم‌ترین مسائل شهر تهران، ترافیک بود که خوشبختانه با همت مهندسان و مدیران شهری تا حدود زیادی برطرف شده است.

وی ادامه داد: امروز با تلاش مستمر همکاران و مدیران شهری، شبکه حیاتی مترو تهران را داریم؛ شبکه‌ای که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند تهران بدون آن را تصور کند.

لطفی افزود: در حال حاضر، ۳۰۰ کیلومتر مترو شهری در قالب ۷ خط فعال و ۱۶۰ ایستگاه در اختیار شهروندان قرار دارد. روزانه بیش از دو میلیون مسافر در حال جابجایی هستند.

مدیرعامل مترو تهران با اشاره به حجم بالای عملیات روزانه اظهار داشت: روزانه ۲۰۰۰ اعزام قطار مسافری داریم که به‌صورت بلاانقطاع انجام می‌شود. در شبکه مترو، هیچ جایی برای توقف یا قطعی وجود ندارد؛ اولین قطار ساعت ۵:۳۰ صبح حرکت می‌کند و آخرین قطار نیز ساعت ۱۰ شب حرکت کرده و تا ۱۱ شب به مقصد می‌رسد.

لطفی با تأکید بر نقش نیروی انسانی در پایداری خدمات مترو گفت: نقطه اتصال مردم با این زیرس

وی در ادامه افزود: باید بتوانیم در این فرصت‌ها تجربه سفر شهروندان را ارتقا دهیم و حال مردم را خوب کنیم. یکی از ظرفیت‌های بسیار ارزشمند، گالری‌های هنری ایجادشده در بستر متروست که به همت مرکز ارتباطات بین‌الملل شهرداری تهران شکل گرفته است. از این طریق می‌توانیم ذهن مردم را برای آشنایی با فرهنگ‌های دیگر آماده کرده و فضای فکری جامعه را توسعه دهیم.

مدیرعامل مترو تهران در پایان با اشاره به همکاری فرهنگی میان ایران و ویتنام گفت: امیدواریم دو ملت ایران و ویتنام، که هر دو تاریخ‌ساز هستند، بتوانند ارتباطات مؤثرتری داشته باشند. مترو می‌تواند نقطه تلاقی و پیوند فرهنگی میان این دو ملت باشد تا مردم ایران از نزدیک با فرهنگ ویتنام آشنا شوند.

نگوین لوونگ ناک، سفیر ویتنام در ایران، نیز در سخنانی گفت در بازدید از مترو تهران تحت تأثیر مدیریت و گستردگی این شبکه قرار گرفتم. مدیریت ایستگاه تجریش با بیش از ۴۰ هزار مسافر در روز کار دشواری است. تلاش می‌کنیم از تجربیات ارزشمند مترو تهران در توسعه مترو شهرهای ویتنام بهره بگیریم.

وی در پایان افزود: در این نمایشگاه ۲۰ تابلوی عکس از جلوه‌های فرهنگی و طبیعی ویتنام به نمایش درآمده و برنامه داریم نمایشگاه‌های مشابهی را در ایستگاه‌های دیگر مترو تهران نیز برگزار کنیم.