به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی در گردهمایی بزرگ «نسل‌های سید» در بیروت در چارچوب تجمع جمعیت پیشاهنگان امام مهدی (عج) گفت:شما نسل‌های سید (شهید سید حسن نصرالله) در خط ولایت تحت رهبری امام خامنه‌ای هستید. شما حاملان پرچمی هستید که مسیر و گزینه تان را در زندگی مشخص می‌کند و شما در اطاعت از خداوند و در انتظار (امام زمان عج)، ثابت قدم هستید و برای مقابله با کفر و تجاوز پرورش یافته‌اید و شما در مسیر مقاومت قرار دارید.

امیدوارم با همدیگر از منتظران امام مهدی (عج) باشیم

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی در گردهمایی بزرگ «نسل‌های سید» در بیروت خطاب به جمعیت پیشاهنگان امام مهدی (عج) گفت: من افتخار می‌کنم که در میان شما هستم و امیدوارم با همدیگر در انتظار حضرت صاحب الزمان (عج) باشیم. شما در یکی از پاک‌ترین و ناب‌ترین صحنه‌ها گردهم آمدید و شما آینده نورانی و روشن هستید.

مقاومت همان جهاد با نفس و دشمن است

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی در گردهمایی بزرگ « نسل های سید » در چارچوب تجمع جمعیت پیشاهنگان امام مهدی (عج) بیروت گفت: مقاومات همان جهاد با نفس و دشمن و قدرت ایمان و اراده ، مقاومت و پایداری ، عزت و استقلال است. مقاومت گزینه پسران و دختران جوان ، مردان و زنان و تربیت بر اساس اصالت و حب وطن و دفاع از خانواده و دوستان است.

من در شما نورها ، فداکارهای ها ، سخاوتمندی ها ، خدمت به جامعه و تربیت جوانان بر اساس اصل استقامت و پایداری را می بینم. من شما را به ایمان خالص به خدا ، نیکی به والدین و تحصیلات دینی و علمی سفارش می کنم.

خبر در حال تکمیل است