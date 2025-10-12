پخش زنده
فاز جدید ساماندهی محلات حاشیهای شهر زابل بهصورت رسمی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان گفت: این تفاهم نامه سهجانبه میان استانداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منعقد شده است.
امین عدیلی افزود: بر اساس این تفاهمنامه، با تخصیص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی، در مجموع ۴۵ هزار مترمربع از معابر محلات در قالب طرحهای بهسازی، زیرسازی و آسفالت ساماندهی خواهند شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ادامه داد: بنیاد مسکن هماکنون در حاشیه شهرهای زابل، زاهدان، سراوان و چابهار حضور فعال دارد و طرح ساماندهی حاشیه زابل که از مهمترین طرحهای عمرانی استان به شمار میرود، با تخصیص این اعتبار جدید، با شتاب و انسجام بیشتری دنبال خواهد شد.
وی افزود: با آغاز فاز جدید این طرح، امید میرود روند بازآفرینی و بهسازی کالبدی محلات کمبرخوردار زابل با همکاری دستگاههای اجرایی استان، شتاب چشمگیری به خود بگیرد و بستر توسعهی متوازن شهری در منطقه تقویت شود.