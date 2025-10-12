پخش زنده
از ۲۰۶ تن از کسانی که رتبههای زیر هزار آزمون سراسری امسال را به دست آورده بودند تجلیل شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ آیین تجلیل از دانشآموزان استان بوشهر که رتبههای زیر هزار آزمون سراسری امسال را بهدست آورده بودند با حضور خانوادههایشان، استاندار و مسئولان استان در تالار لیان بوشهر برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر درباره این آیین به خبرنگار صداوسیما گفت: امسال استان بوشهر در آزمون سراسری، یک رتبه یک داشت، شش رتبه زیر ۱۰، ۳۱ رتبه زیر ۱۰۰، ۷۶ رتبه زیر ۵۰۰ و ۹۱ رتبه زیر هزار و روی همرفته ۲۰۶ رتبه زیر هزار را داشتیم که امروز با همکاری شرکت ملی نفت، شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد، هلدینگ خلیج فارس و استانداری از آنان تجلیل کردیم.
غلامرضا دانشفر افزود: هدف این بود که از تلاشهای دانش آموزان و خانواده هایشان در دوره مدرسه و کنکور و به این دلیل که دل در گرو ایران دارند و آینده سازان ایران هستند، قدردانی کنیم.
استاندار بوشهر هم در این آیین گفت: کسب رتبههای برتر و حائز اهمیت دانشآموزان استان در کنکور سراسری، امیدی روشن برای تعالی و پیشرفت کشور است.
ارسلان زارع خطاب به دانش آموزان گفت: حضور در دانشگاه و علمآموزی در مراکز آموزش عالی، مرحلهای نو از زندگی شماست و رسالت جدیدی بر دوشتان گذاشته میشود که آینده شما و ایران به آن بستگی دارد.
او افزود: نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه یک کشور است و جامعهای میتواند گام در مسیر توسعه بگذارد که زمینه را برای شکوفایی استعدادها هموار کند.
زارع اضافه کرد: موضوع آموزش برای دولت چهاردهم اولویت راهبردی است و رئیس جمهور بر عدالت آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی تاکیدی جدی دارد.
استاندار بوشهر یادآور شد: در همین راستا «نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی» با رویکرد عدالتمحوری شکل گرفته و استان بوشهر رتبه نخست کشوری در نهضت ملی مدرسهسازی را دارد.
زارع گفت: البته به این جایگاه بسنده نکرده و راضی به آن نیستیم، بلکه اصرار داریم در کنار برخورداری از فضای آموزشی استاندارد، دانشآموزان که سرمایههای ملی هستند؛ آموزش با کیفیت مطلوب ببینند.
او بیان کرد: اطمینان دارم شما فرزندان استان بوشهر پس از تحصیل در دانشگاه و کسب مهارتهای لازم، با طرح و برنامه و تخصصِ لازم، به استان خود برمیگردید و در راستای جبران کاستیها و حل مشکلات و شکوفایی این استان، اهتمام میورزید.
زارع ادامه داد: معتقدم برای ساختن فردایی بهتر و تحقق پیشرفت و توسعه بوشهر، منابع با ارزش انسانی نقش بهسزایی دارند و با علمآموزی، تحصیل مدارج بالای علمی و کسب مهارتهای لازم توسط شما، چشماندازهایی روشن برای رسیدن به پیشرفت پیش روی ماست.
استاندار بوشهر ضمن تقدیر از دانش آموزان، مدیران، معلمان و خانوادههای دانش آموزان گفت: لازم میدانم از حامیان دانش آموزان از جمله مدیران عامل شرکتهای ملی نفت ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و عملیات غیرصنعتی پازارگاد و خیران نیز قدردانی کنم.