به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ آیین تجلیل از دانش‌آموزان استان بوشهر که رتبه‌های زیر هزار آزمون سراسری امسال را به‌دست آورده بودند با حضور خانواده‌هایشان، استاندار و مسئولان استان در تالار لیان بوشهر برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر درباره این آیین به خبرنگار صداوسیما گفت: امسال استان بوشهر در آزمون سراسری، یک رتبه یک داشت، شش رتبه زیر ۱۰، ۳۱ رتبه زیر ۱۰۰، ۷۶ رتبه زیر ۵۰۰ و ۹۱ رتبه زیر هزار و روی همرفته ۲۰۶ رتبه زیر هزار را داشتیم که امروز با همکاری شرکت ملی نفت، شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد، هلدینگ خلیج فارس و استانداری از آنان تجلیل کردیم.

غلامرضا دانش‌فر افزود: هدف این بود که از تلاش‌های دانش آموزان و خانواده هایشان در دوره مدرسه و کنکور و به این دلیل که دل در گرو ایران دارند و آینده سازان ایران هستند، قدردانی کنیم.

استاندار بوشهر هم در این آیین گفت: کسب رتبه‌های برتر و حائز اهمیت دانش‌آموزان استان در کنکور سراسری، امیدی روشن برای تعالی و پیشرفت کشور است.

ارسلان زارع خطاب به دانش آموزان گفت: حضور در دانشگاه و علم‌آموزی در مراکز آموزش عالی، مرحله‌ای نو از زندگی شماست و رسالت جدیدی بر دوش‌تان گذاشته می‌شود که آینده شما و ایران به آن بستگی دارد.

او افزود: نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه یک کشور است و جامعه‌ای می‌تواند گام در مسیر توسعه بگذارد که زمینه را برای شکوفایی استعداد‌ها هموار کند.

زارع اضافه کرد: موضوع آموزش برای دولت چهاردهم اولویت راهبردی است و رئیس جمهور بر عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های آموزشی تاکیدی جدی دارد.

استاندار بوشهر یادآور شد: در همین راستا «نهضت توسعه عدالت در فضا‌ها و تجهیزات آموزشی» با رویکرد عدالت‌محوری شکل گرفته و استان بوشهر رتبه نخست کشوری در نهضت ملی مدرسه‌سازی را دارد.

زارع گفت: البته به این جایگاه بسنده نکرده و راضی به آن نیستیم، بلکه اصرار داریم در کنار برخورداری از فضای آموزشی استاندارد، دانش‌آموزان که سرمایه‌های ملی هستند؛ آموزش با کیفیت مطلوب ببینند.

او بیان کرد: اطمینان دارم شما فرزندان استان بوشهر پس از تحصیل در دانشگاه و کسب مهارت‌های لازم، با طرح و برنامه و تخصصِ لازم، به استان خود برمی‌گردید و در راستای جبران کاستی‌ها و حل مشکلات و شکوفایی این استان، اهتمام می‌ورزید.

زارع ادامه داد: معتقدم برای ساختن فردایی بهتر و تحقق پیشرفت و توسعه بوشهر، منابع با ارزش انسانی نقش به‌سزایی دارند و با علم‌آموزی، تحصیل مدارج بالای علمی و کسب مهارت‌های لازم توسط شما، چشم‌انداز‌هایی روشن برای رسیدن به پیشرفت پیش روی ماست.

استاندار بوشهر ضمن تقدیر از دانش آموزان، مدیران، معلمان و خانواده‌های دانش آموزان گفت: لازم می‌دانم از حامیان دانش آموزان از جمله مدیران عامل شرکت‌های ملی نفت ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و عملیات غیرصنعتی پازارگاد و خیران نیز قدردانی کنم.