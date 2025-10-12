مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از افتتاح همزمان ۲۲ فضای آموزشی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خدادای گفت: این طرح‌ها در کنار ۲۱ فضای ورزشی شامل سالن، استخر و چمن مصنوعی، همزمان با سراسر کشور به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به بهره‌برداری رسید.

وی گفت: در سراسر کشور قریب به ۲هزار و ۴۰۰ طرح آموزشی به‌صورت همزمان افتتاح می‌شود و در استان نیز با تلاش‌های مجموعه مسئولان و خیرین، ۲۲ فضای آموزشی به صورت همزمان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: علاوه بر فضا‌های آموزشی، در این استان قریب به ۲۱ فضای ورزشی شامل سالن‌های ورزشی، استخر و چمن‌های مصنوعی افتتاح شده است که این مجموعه طرح‌ها در آغاز سال تحصیلی جدید می‌تواند امیدبخش دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها باشد.

خدادادی خاطرنشان کرد: امیدواریم با ادامه حمایت و همراهی خیرین و مسئولان استانی بتوانیم در سال آینده فضا‌های آموزشی بیشتری را که در قالب طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی هدف‌گذاری شده‌اند (که تعداد آنها به ۱۵۴ پروژه می‌رسد) به بهره‌برداری برسانیم.

وی تأکید کرد: توسعه عدالت آموزشی و ارتقاء فضا‌های آموزشی و ورزشی استان از اولویت‌های مهم آموزش و پرورش در سال تحصیلی پیش‌رو خواهد بود.