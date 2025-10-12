به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر مسعود شریفی به مناسبت هفته سلامت روان، با تبریک فرارسیدن این هفته (۱۹ تا ۲۵ مهرماه) که با شعار «دسترسی به خدمات سلامت روان در بحران‌ها و شرایط اضطراری» برگزار می‌شود، بر ضرورت توجه ویژه به سلامت روان در جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سلامت روان تأثیر مستقیمی بر سلامت جسم دارد، گفت: اختلالات روانی علاوه بر بروز مشکلات روحی و رفتاری، می‌توانند زمینه‌ساز یا عامل تشدید بسیاری از بیماری‌های جسمی باشند. همچنین استرس، اضطراب و فشار‌های روانی در بروز بیماری‌های جسمی نقش مهمی ایفا می‌کنند.»

دکتر شریفی افزود: «ارائه خدمات جامع سلامت روان یکی از اولویت‌های اصلی حوزه بهداشت کشور است و هم‌اکنون این خدمات در تمامی واحد‌های بهداشتی استان یزد در دسترس مردم قرار دارد.»

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اظهار کرد: «غربالگری اولیه سلامت روان در تمام مراکز بهداشتی استان توسط مراقبان سلامت انجام می‌شود و در صورت نیاز، کارشناسان سلامت روان خدمات مشاوره، آموزش و پیگیری لازم را به مراجعان ارائه می‌دهند.»

وی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ میان سلامت روان و سلامت اجتماعی ادامه داد: «در کنار خدمات سلامت روان، در مراکز خدمات جامع سلامت، آموزش‌ها و مشاوره‌هایی در زمینه پیشگیری از اعتیاد، سوءمصرف مواد و ارتقای سلامت اجتماعی نیز به‌صورت مستمر ارائه می‌شود.»

دکتر شریفی در پایان از مردم استان یزد دعوت کرد تا برای بهره‌مندی از خدمات رایگان سلامت روان و اجتماعی به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت در محل سکونت خود مراجعه کنند.