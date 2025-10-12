رئیس مرکز اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در نشست ساماندهی اتباع استان یزد: با اجرای طرح تعیین تکلیف اتباع، تلاش می‌کنیم میزان حضور اتباع مجاز در کشور به ۳ درصد کاهش یابد.»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، یاراحمدی اعلام کرد: «در حال حاضر حضور اتباع در کشور بیش از ۶ درصد است و در برخی استان‌ها این رقم حتی بیشتر است. با اجرای طرح تعیین تکلیف اتباع، تلاش می‌کنیم این میزان به ۳ درصد کاهش یابد.»

یار احمدی با تأکید بر اهمیت قانون‌مداری در موضوع اتباع، افزود: «باور ما این است که تنها اتباع مجاز می‌توانند در کشور باقی بمانند و اتباع غیرمجاز باید ترد شوند. هدف از اجرای این طرح، تضمین حضور قانونی و ساماندهی کامل اتباعی است که در کشور خواهند بود.»

وی همچنین گزارش داد که در هفت ماه گذشته از اجرای این طرح تاکنون، بیش از یک میلیون و ۴۱۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور ترد شده‌اند و دولت عزم جدی برای حل مشکل اتباع غیرمجاز دارد.

رئیس مرکز اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در پایان تأکید کرد: «اجرای این طرح با هدف قانون‌مند کردن حضور اتباع در کشور و ایجاد نظم و امنیت بیشتر ادامه خواهد یافت.»