مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: تا پایان سال ۱۴۰۵ حدود ۷۰ درصد گازهای مشعل جمعآوری خواهد شد و اجرای فنی طرح نئوفلرینگ تا سال ۱۴۰۷ بهطور کامل محقق میشود.
ابراهیم پیرامون مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به روند جمعآوری گازهای همراه نفت گفت: هماکنون روزانه حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز در کشور تولید میشود که از این میزان، نزدیک به ۷۵ میلیون مترمکعب آن جمعآوری و فرآورش شده و پس از پالایش، گاز حاصل به شبکه ملی گاز کشوربرای مصرف تزریق میشود.
وی افزود: مایعات تولیدشده از فرآورش گاز نیز بهعنوان خوراک برای صنایع پتروشیمی منطقه ارسال میشود و این موضوع نقش مهمی در تأمین خوراک پایدار و توسعه اقتصادی منطقه دارد.
مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال ۱۴۰۵ حدود ۷۰ درصد از گازهای مشعل کشور جمعآوری خواهد شد و تا سال ۱۴۰۷ طرح نئوفلرینگ (No Flaring) بهصورت کامل و از نظر فنی در کشور اجرا میشود.
وی تأکید کرد: با تحقق این برنامه، تأسیسات لازم برای جمعآوری، فرآورش و انتقال تمامی گازهای همراه احداث خواهد شد که علاوه بر کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی، منجر به افزایش بهرهوری انرژی و توسعه پایدار در صنعت نفت میشود.