امسال میزان صادرات انواع کالاهای نفتی و غیر نفتی از گمرک بازرگان ۲۳ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کل گمرک بازرگان با اعلام این خبر گفت: در شش ماهه نخست امسال ۵۳۰ هزار تن کالا به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار از این گمرک به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر شد.
محسن باقرپور انواع محصولات فلزی، پتروشیمی، کشاورزی و سنگی را از عمده کالاهای صادراتی از مرز بازرگان اعلام کرد.
مدیر کل گمرک بازرگان به کاهش صادرات کالا هم در این گمرک اشاره کرد و گفت: امسال ۱۲۹ هزار تن کالای وادراتی به ارزش ۳۲۰ میلون تن از این مرز وارد کشور مان شده است.
او وسایل مکانیکی، ماشین آلات برقی، مصنوعات فلزی و پلاستیکی و وسایل نقلیه زمینی را از عمده کالاهای وارداتی اعلام کرد.
مدیر کل گمرک بازرگان به تردد وسایط نقلیه مسافری، باری و تجاری هم در این گمرک اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست امسال افزون بر ۹۸۰ هزار دستگاه کامیون، ۲۲۰ هزار دستگاه سواری و ۱۶۰۰ دستگاه هم اتوبوس از این مرز تردد کردهاند.
محسن باقر پور در ادامه از افزایش ۲۴۳ درصدی کشفیات قاچاق انسان در شش ماه گذشته خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت مبازره با مهاجران غیر قانونی و قاچاق انسان با استفاده از گشتهای منظم ۲۴ ساعته، ارجاع کامیونها به اسکن و استفاده ازظرفیت سگهای مواد یاب توانستیم امسال ۷۵۵ نفر مهاجر غیر قانونی را که در داخل بار کامینونهای باری مخفی شده بودند کشف و به مقامات قضایی تحویل دهیم.
مدیر کل گمرک بازرگان پروندههای قضایی تشکیل شده برای قاچاق انواع کالا را ۳۹۴ پرونده اعلام کرد و گفت: ارزش پروندههای تشکیل شده در این گمرک امسال ۳ هزار و ۶۴۳ میلیون ریال بود.