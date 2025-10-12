به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سرهنگ دهقان گفت: از این باند ۱۲۰هزاز لیتر سوخت قاچاق کشف و پنج دستگاه خودورو شامل سه دستگاه تریلی تانکر دار و یک دستگاه تریلی کانتینر دار با ۶مخزن هزار لیتری سوخت کشف شد.

وی افزود: همچنین یک دستگاه خودروی پژو پارس که در خصوص راه پاک کنی و پوشش این خودرو‌ها فعالیت می‌کرد شناسایی و توقیف شد و همچنین ۹نفر در این زمینه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۳میلیون و ۲۰۰هزار لیتر سوخت قاچاق در استان کشف و ضبط و بیش از هزار دستگاه خودروی شوتی در همین زمینه توقیف شده است.

سرهنگ دهقان با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق سوخت و مبارزه با باند‌های حرفه‌ای و سازمان یافته جزو اولویت‌های ماست افزود: از ابتدای سال تا کنون ۷باند قاچاق سوخت سازمان یافته و حرفه‌ای شناسایی و متلاشی شدند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از چهارصد و سی میلیارد تومان انواع کالای قاچاق را در سطح استان شناسایی و بیش از ۶۰طرح منطقه‌ای و استانی را اجرا کردیم و در این خصوص ۷باند قاچاق سازمان یافته کالا را در استان شناسایی و متلاشی کردیم.