به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، مدیر کل هواشناسی گیلان امروز در جلسه‌ تهک یا توسعه هواشناسی کاربردی که در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد، گفت: فعالیت در سامانه اطلاع رسانی تهک از ابتدای سال ۱۳۹۳ با هدف تولید اطلاعات و داده های به موقع و متناسب با نیاز جامعه هدف، کاربران و کشاورزان را در گیلان به عنوان استان پایلوت و پیشرو ، شروع کردیم و امروز نهصد و چهاردهمین جلسه تهک با حضور کارشناسان و مدیران دو اداره کل هواشناسی و سازمان جهادکشاورزی گیلان برگزار شد.

محمد دادرس افزود: هر ساله بیش از ۵ هزار توصیه فنی و اطلاعات پیش بینی هواشناسی برای بخش های مختلف کشاورزی همچون زراعت ، باغبانی ، حفظ نباتات ، شیلات، نوغانداری ، زنبورداران و پرورش دام و طيور تولید و در اختیار همکاران سازمان جهاد کشاورزی گذاشته می شود.

وی گفت: علاوه بر در اختیار گذاشتن این توصیه های فنی به همکاران سازمان جهادکشاورزی، از طریق سامانه پیامکی ، سایت اداره کل هواشناسی و فضای مجازی برای استفاده در بخش های کشاورزی و دریایی در اختیار جامعه هدف قرار دارد.

مدیرکل هواشناسی گیلان در ادامه به اهداف کوتاه ، میان و بلند مدت اداره کل هواشناسی استان گیلان و سازمان هواشناسی کشور اشاره کرد و گفت : در راستای حفاظت از جان و مال مردم ۳ هدف تولید داده و اطلاعات متناسب با شبکه ایستگاه ها ، تجزیه و تحلیل داده ها با جذب منابع انسانی متناسب و متخصص برای پیش بینی و هشدارهای به موقع جوی ، دریایی و کشاورزی و همچنین چگونگی انتقال این اطلاعات را دنبال می کنیم تا با تدبیر و برنامه ریزی امنیت بیشتر و آسیب های کمتری رخ دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان هم، در این نشست با اشاره به اهمیت داده‌های هواشناسی کشاورزی در اقتصاد استان و نقش حیاتی آن در برنامه‌ریزی‌های این بخش گفت: سال‌هاست که این فعالیت‌ها انجام می‌شود، اما هر سال با بهره‌گیری از رویکردهای علمی نوین و فناوری‌های پیشرفته، این اطلاعات به‌روزرسانی و با استانداردهای جهانی منطبق می‌شود.

صالح محمدی افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی که در کشور و جهان رخ داده، کشاورزان حوزه‌های مختلف از جمله پرورش دهندگان دام، طیور، آبزیان، گلخانه‌ داران و سایر بخش‌ها، نیازمند داده‌ها و برنامه‌ریزی دقیق در زمینه منابع آب و تغییرات آب و هوا هستند.

وی گفت: اطلاع‌رسانی از طریق صدا و سیما، شبکه‌های اجتماعی و توصیه‌های فنی همکاران ما در مدیریت‌های جهاد کشاورزی، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش خسارات کمک کند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گفت: تغییرات دمایی اندک نیز می‌تواند تاثیر چشمگیری بر عملکرد اقتصادی و بهره‌وری فعالان کشاورزی داشته باشد،. به همین دلیل، ما قدردان تلاش‌های کارکنان سامانه تهک و اداره کل هواشناسی هستیم که در راستای بهبود شرایط کشاورزی و تقویت امنیت غذایی فعالیت می‌کنند و می‌کوشند شرایط آب و هوایی را هرچه دقیق‌تر با فعالیت‌های کشاورزی منطبق کنند.

صالح محمدی افزود: نیاز به اطلاعات، توصیه‌ها و هشدارهای هواشناسی در تنظیم فعالیت‌های کشاورزی بسیار حیاتی است و باید به یک فرهنگ رایج در بخش کشاورزی تبدیل شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اهمیت امنیت غذایی گفت: از جمله اقدامات مهم اداره کل هواشناسی گیلان، اجرای تقویم زراعی و کشت است که با مدیریت منابع آبی، به حداکثر بهره‌وری کمک می‌کند و همچنین اطلاع‌رسانی دقیق درباره زمان برداشت محصولات و مراقبت از آن‌ها، که به کاهش خسارت ها کمک می‌کند.

وی گفت : تعامل سازنده‌ای بین سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل هواشناسی و مراکز علمی و تحقیقاتی برقرار است تا این اطلاعات به بهترین شکل در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: در سال‌های اخیر، کیفیت داده‌ها و پیش‌بینی‌ها بهبود چشمگیری داشته و این امر در تصمیم‌گیری‌های کلان استان، از جمله در شورای حفاظت آب به ریاست استاندار، تاثیرگذار است، مبنای این تصمیم‌گیری‌ها، داده‌های هواشناسی و منابع آب وزارت نیرو است که به اجرای الگوی کشت هدفمند و بهینه‌سازی مصرف منابع آبی کمک می‌کند.

صالح محمدی با اشاره به فعالیت سازمان جهاد کشاورزی درحوزه آموزش و ترویج گفت: این سازمان دارای استودیوی کشاورز است و از همه محققانی که در حوزه هوا، اقلیم ، آب و خاک فعالیت می کنند خواستیم از ظرفیت این استودیو برای کمک به تولیدکنندگان استفاده کنیم.

وی افزود: امروز شرایط کشاورزی و منابع آبی به هیچ عنوان مانند گذشته نیست و استفاده بهینه از همه ظرفیت‌ها برای پیش‌بینی دقیق و تامین امنیت غذایی امری ضروری است.

در پایان این مراسم از ۲۷ نفر از کارشناسان اداره کل هواشناسی گیلان و سازمان جهاد کشاورزی فعال در حوزه سامانه تهک (توسعه هواشناسی کاربردی) تجلیل شد.