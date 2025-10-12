طرح فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها در شهر اقلید، به صورت ویدیوکنفرانس با حضور وزیر ارتباطات افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول طرح فیبر نوری در شمال فارس گفت: طرح فیبرنوری منازل و کسب وکار‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فراهم سازی دسترسی شهروندان اقلیدی به اینترنت پرسرعت به صورت ویدیو کنفرانس با حضور وزیر ارتباطات به بهره برداری رسید.

علیرضا رجایی با بیان اینکه این طرح در اقلید از دی ماه ۱۴۰۲ آغاز شد افزود: مراحل حفاری، شوت فیبرنوری، فیوژن و نصب تجهیزات ارتباطی در مدت حدود هشت ماه به پایان رسید.

مسئول طرح فیبر نوری در شمال فارس بیان کرد: بیش از ۱۴ هزار خانوار شهر اقلید در تعهد پوشش دهی این طرح قرار دارند و تاکنون ۱۰ درصد از آنها به سرویس فیبر نوری متصل شده‌اند.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.