کردستان، میزبان کنگره ۵هزار و ۵۳۶ زن شهیده

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، از یک هزار و ۱۰۶ زن شهیده کشور ۵۵۶ شهیده متعلق به استان کردستان هستند زنانی که با حضور در میدان مبارزه ُ نماد عینی ُ شجاعت ُ ایثار و فداکاری شدند.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین کشوردر اجلاسیه شهدای زن استان کردستان با تاکید بر ترویج گفتمان جهاد و شهادت ُ گفت: شهدای ایران شناسنامه ُ قهرمانان واقعی و متعلق به همه ملت ایرانند چرا که با مجاهدت خود به کشورمان در مقابل دشمنان عزت بخشیدند.

سردار معروفی از زنان شهیده به عنوان مفسران واقعی آزادی ُ غیرت و عفت ایران اسلامی نام برد و افزود: ملت ایران ملتی هوشمند است و فارغ از هر قومیت ُ مذهب و نگرشی برای حفظ منافع ملی و اعتقادات در مقابل دشمنان خواهد ایستاد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان هم با بیان اینکه نیمی از شهدای اهل سنت ایران متعلق به کردستان است گفت: این رشادت‌ها در سرزمین مجاهدت‌های خاموش نماد عزت ُ مقاومت و شجاعت است.

سردار رضایی با اشاره به اینکه مردم کرد پا به پای دیگر هم وطنان در صحنه‌های مختلف انقلاب حضور پررنگ داشته‌اند افزود: امنیت کردستان در مقابل استکبار همواره مرهون خون شهداو ایثار زنان کرد است.

مریم کاتبی از امدادگران دفاع مقدس هم با بیان خاطرات خود در ۸ سال جنگ تحمیلی ُبر الگو قرار دادن مسیر شهدا توسط نسل جوان تاکید کرد

در این اجلاسیه از ۳ کتاب زنان شهیده و ۲ مستند هم رونمایی شد.