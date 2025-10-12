پخش زنده
همزمان با سراسر کشور ۲۷۸ مدرسه درقالب نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی در آذربایجانغربی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجانغربی در مراسم افتتاح این مدارس بااشاره به اینکه درسال جاری در طرح شهید عجمیان در آذربایجان غربی ۵۱۷ مدرسه در قالب ۳ هزارو ۲۷۰ کلاس درس در بیست و پنج منطقه استان در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است گفت: همزمان با سراسر کشور ۲۷۷ مدرسه در آذربایجان غربی درقالب نهضت توسعه عدالت درفضای اموزشی افتتاح شد وتا امروز حدود ۶۰۰ کلاس به بهره برداری رسیده و قراراست یک هزارو ۱۰۰ کلاس دیگر تا پایان سال برای سال تحصیلی جدید آماده شود.
علی اکبر صمیمی افزود: در مجموع یک هزارو ۷۰۰ کلاس درس رو ما در این طرح شروع کردیم که با اتمام این طرحها در استان حدود هزار و ۷۰۰ کلاس درس از مجموعه هشت هزار کلاسی که مورد نیاز برای رسیدن به میانگین کشوریداریم تقریبا کم میشود.
وی گفت: ما حدود شش هزار و سیصد کلاس برای استان ما نیاز داریم که باید در سالهای آتی فضای بهینه و مناسب برای دانش آموزان استان ایجاد کنیم.