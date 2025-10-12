به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع گفت: این مراسم معنوی صبح امروز 20 مهرماه با حضور خدام اعتاب مقدسه، هیأت امنا، مدیران استانی و جمعی از زائران برگزار شد و فضای حرم با اجرای قرائت ادعیه و مرثیه سرایی، رنگی معنوی گرفت.

سید محمدرضا صدر با اشاره به اینکه آیین غبارروبی، بخش محوری برنامه‌های بزرگداشت مقام امامزاده مبرقع با هدف تکریم جایگاه امامزاده و فراهم‌سازی فضای زیارتی شایسته برای زائران برگزار شد، افزود: در مراسم امروز خدام با لباس‌های آیینی و در فضایی آکنده از معنویت به غبارروبی ضریح و صحن‌های حرم پرداختند تا بار دیگر جلوه‌ای از ارادت و احترام به مقام حضرت موسی مبرقع (ع) به نمایش گذاشته شود.

۲۲ ربیع الثانی سالروز وفات امامزاده موسی مبرقع (ع) است.