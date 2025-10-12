پخش زنده
در آستانه سالروز وفات حضرت موسی مبرقع (ع)، آیین غبارروبی حرم این امامزاده واجبالتعظیم، در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع گفت: این مراسم معنوی صبح امروز 20 مهرماه با حضور خدام اعتاب مقدسه، هیأت امنا، مدیران استانی و جمعی از زائران برگزار شد و فضای حرم با اجرای قرائت ادعیه و مرثیه سرایی، رنگی معنوی گرفت.
سید محمدرضا صدر با اشاره به اینکه آیین غبارروبی، بخش محوری برنامههای بزرگداشت مقام امامزاده مبرقع با هدف تکریم جایگاه امامزاده و فراهمسازی فضای زیارتی شایسته برای زائران برگزار شد، افزود: در مراسم امروز خدام با لباسهای آیینی و در فضایی آکنده از معنویت به غبارروبی ضریح و صحنهای حرم پرداختند تا بار دیگر جلوهای از ارادت و احترام به مقام حضرت موسی مبرقع (ع) به نمایش گذاشته شود.
۲۲ ربیع الثانی سالروز وفات امامزاده موسی مبرقع (ع) است.