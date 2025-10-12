پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از دستگیری عاملان حمله به پزشکی در درمانگاهی در «خادم آباد» باغستان شهریار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ پیمان فتاحی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی با موضوع درگیری چند تن از همراهان بیمار با پزشک و کارکنان درمانگاهی در شهریار، دستگیری عاملان این درگیری در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی شهریار با انجام اقدامات فنی، ۲ عامل این درگیری را شناسائی و با هماهنگی دادستان شهریار در عملیاتی در خادم آباد دستگیر کردند .