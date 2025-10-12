به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ پیمان فتاحی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی با موضوع درگیری چند تن از همراهان بیمار با پزشک و کارکنان درمانگاهی در شهریار، دستگیری عاملان این درگیری در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی شهریار با انجام اقدامات فنی، ۲ عامل این درگیری را شناسائی و با هماهنگی دادستان شهریار در عملیاتی در خادم آباد دستگیر کردند .