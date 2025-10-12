به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج یکصد و نوزدهمین مسابقه دوچرخه سواری ایل لومباردیا - از سری تور جهانی ۲۰۲۵ که به مسافت ۲۴۱ کیلومتر از کومو تا برگامو برگزار شد به این شرح است:

۱- تادی پوگاچار از اسلوونی - تیم الامارات ۵:۴۵:۵۳ ساعت

۲- رمکو اون پل از بلژیک - کوئیک استپ ۱:۴۸ دقیقه اختلاف

۳- مایکل استورر از استرالیا - تودور ۳:۱۴ دقیقه اختلاف

- پوگاچار برای پنجمین سال پیاپی قهرمان شد.

- در تاریخ مسابقه ایل لومباردیا که از سال ۱۹۰۵ سابقه برگزاری دارد، فاستو کوپی از ایتالیا با ۵ قهرمانی یک نایب قهرمانی ۲ سومی رکورد دار است و تادی پوگاچار از اسلوونی با ۵ قهرمانی و آلفردو بیندا از ایتالیا با ۴ قهرمانی یک نایب قهرمانی دوم و سوم است.