به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۳، از مواج شدن دریا و وزش باد شدید در مناطق ساحلی و دریایی استان از بعدازظهر دوشنبه تا صبح چهارشنبه خبر داد.

بر اساس این هشدار، بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت و در مناطق دور از ساحل تا ۶۱ کیلومتر بر ساعت از سمت شمال شرقی تا شمال غربی پیش‌بینی شده است.

همچنین ارتفاع موج در نزدیک ساحل تا ۱.۳ متر (بیشینه ۲.۱ متر) و در مناطق دور از ساحل تا ۱.۶ متر (بیشینه ۲.۶ متر) خواهد رسید.

هواشناسی مازندران اثرات این پدیده را اینگونه برشمرد:

خطر غرق شدن شناگران، قایق‌ها و شناورهای گردشگری

خطر غرق شدن شناورهای صیادی

اختلال در ورود و خروج شناورها به بنادر

احتمال آسیب به شناورهای بزرگ و سازه‌های دریایی

توصیه‌های ایمنی اعلام شده عبارتند از:

ممنوعیت فعالیت‌های گردشگری در دریا

ممنوعیت صیادی

ممنوعیت فعالیت‌های حمل و نقل و دریانوردی

مقاوم‌سازی سازه‌های دریایی

مراقبت ویژه در عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر

این هشدار از بعدازظهر دوشنبه ۲۱ مهرماه تا صبح چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در مناطق ساحلی و دریایی استان مازندران فعال خواهد بود.