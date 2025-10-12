به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور در نشست تخصصی بررسی چالش‌های جمعیتی کهگیلویه و بویراحمد با تشریح شاخص‌های نگران‌کننده جمعیت کشور گفت: موضوع جمعیت در کشور تنها یک چالش نیست، بلکه یک ابرچالش و حتی ابربحران بسیار جدی است.

صالح قاسمی با تبیین چهار شاخص اصلی جمعیت افزود: در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در کشور به حدود ۰.۶ درصد ماهش یافته که با ادامه این روند، پیش‌بینی می‌شود این نرخ در سال ۱۴۱۵ به صفر درصد کاهش یابد.

قاسمی از کاهش ۶۰۰ هزاری تولد در یک دهه اخیر در کشور خبر داد و اضافه کرد: با این روند به سرعت با ورود به مرحله رشد منفی، تعداد فوتی‌ها از موالید پیشی خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه نرخ باروری در دهه ۶۰ برای هر زن ایرانی بالای ۶ فرزند بود، ادامه داد: در حال حاضر برای کل کشور نرخ باروری حدود ۱.۵ تا ۱.۶ است این به آن معناست که به طور متوسط، هر ۱۰ زن در ایران تنها ۱۵ تا ۱۶ فرزند به دنیا می‌آورند.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور با اشاره به استان‌های با کمترن نرخ باروری در کشور گفت: استان‌هایی گیلان ۰.۹، مازندران ۱.۰، البرز و تهران با ۱.۱ دارای پایین‌ترین نرخ‌های باروری در کشور و حتی در طول تاریخ ایران هستند.

قاسمی به آمار ملی جمعیت هم اشاره کرد و افزود: در سال گذشته تعداد موالید کشور به حدود ۴۵۰ تا ۴۸۰ هزار تولد رسید، این در حالی است که این عدد در یک دهه گذشته حدود ۱.۶ میلیون تولد بود و در بازه تنها ۱۰ سال، کشور شاهد کاهش حدود ۶۰۰ هزاری تولد سالانه بوده است.

وی به جمعیت سالمند کشور هم اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۴ درصد جمعیت کشور سالمند بالای ۶۰ سال هستند و این شاخص در دو دهه آینده به طور ناگهانی و با سرعتی بی‌سابقه به حدود ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت یعنی از هر سه ایرانی، یک نفر سالمند خواهد بود و این پدیده فشار‌های غیرقابل تصوری بر نظام‌های اقتصادی، تأمین اجتماعی، بیمه‌ای و امنیتی کشور وارد خواهد کرد.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور تفاوت ایران با جهان را در سرعت بسیار بالای سالخوردگی و رخ دادن این پدیده پیش از رسیدن به توسعه‌یافتگی دانست و گفت: مطالبات و تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد مسئله جمعیت تاکنون ۷۰ بار در دیدار‌های عمومی صورت گرفته که نشان از عمق نگرانی ایشان از وضعیت نرخ رشد جمعیت کشور است.

قاسمی افزایش تعداد تولد‌های فرزندان سوم، چهارم و پنجم در سه سال اخیر نسبت به سال‌های قبل را امیدوار کننده توصیف کرد و افزود: این افزایش نشان می‌دهد تابوی فرزند آوری در حال شکسته شدن است.

وی کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول، را یکی از نقاط مثبت فرزندآوری در کشور دانست و اضافه کرد: این فاصله که میانگین آن در کشور به ۵.۵ سال رسیده بود، در سال‌های اخیر به حدود ۴.۱۴ سال کاهش یافته که نشان از تغییر نگرش زوج‌های جوان در خصوص فرزندآوری دارد.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور تمایل زوج‌های جوان به داشتن فرزند سوم را یکی دیگر از راهکار‌های افزایش جمعیت در کشور دانست و گفت: بر اساس پژوهش‌های انجام شده، تمایل به داشتن فرزند سوم در جامعه حدود ۹ درصد افزایش یافته است.