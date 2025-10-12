مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌شرقی از تحویل ۵۳ هزار مترمربع فضای آموزشی جدید به آموزش و پرورش استان در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی از ابتدای این نهضت تا پایان مهرماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فرهاد فرهودی در مراسم افتتاح مدرسه خیرساز زنده‌یاد دکتر سهیلا نظرنیا از تحویل ۵۳ هزار مترمربع فضای آموزشی جدید به جامعه آموزش و پرورش استان در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی از ابتدای این نهضت تا پایان مهرماه امسال خبر داد.

وی با اشاره به عملکرد موفق این نهضت اظهار داشت: این مجموعه آموزشی جدید که به نام و یاد دکتر سهیلا نظرنیا نام‌گذاری شده دارای هزار و ۸۰۰ مترمربع زیربنا و هزار و ۸۰۰ مترمربع محوطه‌سازی است.

فرهودی افزود: همچنین ۲۰۰ متر دیوارکشی محوطه و ۶۰۰ مترمربع چمن مصنوعی برای استفاده دانش آموزان در این مجتمع احداث شده است.

وی هزینه اجرای این پروژه را ۶۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ۳۰ درصد از این اعتبار توسط خانواده خیر و ۷۰ درصد باقی‌ماند توسط دولت تامین شده است.

مدیر کل نوسازی مدارس آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه دانش آموزان می‌توانند با انگیزه و افتخار در این فضای آموزشی مناسب به تحصیل علم بپردازند خاطرنشان کرد: این اقدام گامی موثر در راستای توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت فضای تحصیلی در استان است.