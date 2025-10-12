پخش زنده
داوطلبان نام نویسی در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر در هرمزگان باید از فردا از مشاغلی که شامل بند ۴۱ قانون این انتخابات است، استعفا دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، حمید جهانگیری سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان گفت: داوطلبان شاغل تا ۲۷ مهر فرصت دارند تا از مشاغل بند ۴۱ قانون انتخابات شوراها استعفا دهند.
وی گفت: این مهلت تمدید نمیشود و تائیدیه برای داوطلبان هنگام نام نویسی ضروری است.
نام نویسی از داوطلبان برای شرکت در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرها ۲۱ دی است.
هزار و ۵۳۴ شعبه اخذ رای در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و دوازدهمین دوره انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی در هرمزگان جانمایی شده است که ۹۱۷ شعبه ثابت و ۶۱۷ شعبه سیار است.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و دوازدهمین دوره انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.
با توجه به اینکه محمد آشوری یکی از نمایندگان مرکز هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به عنوان استاندار هرمزگان انتخاب شده است، انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی در این استان برگزار خواهد شد.