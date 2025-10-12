به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم زنگ سلامت روان با محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵، حمید صاحب مدیرکل سلامت شهرداری تهران، دکتر غلامعلی افروز بنیان‌گذار سازمان نظام روان‌شناسی و اسماعیل قضاتلو معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه، در مدرسه دخترانه وحدت اسلامی برگزار شد.

در این مراسم محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵، در جمع دانش‌آموزان با اشاره به نقش برنامه‌ریزی و هدفمندی در حفظ آرامش روان نوجوانان، گفت: اگر هر فردی تصور روشنی از آینده شغلی و مسیر زندگی خود داشته باشد و برای آن برنامه‌ریزی کند، تمرکز ذهنی و انرژی‌اش در همان مسیر هدایت می‌شود که این مسئله موجب کاهش استرس و افزایش آرامش روانی خواهد شد.

وی تأکید کرد: هدفمندی نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت، کاهش سردرگمی و تصمیم‌گیری صحیح در نوجوانان دارد. امیدوارم با برنامه‌ریزی و پشتکار، شما دانش‌آموزان آینده‌ساز کشور باشید.

در ادامه، دکتر حمید صاحب با اشاره به اهمیت سلامت روان به‌عنوان رکن اصلی سلامت عمومی، گفت: افزایش آگاهی شهروندان به‌ویژه نوجوانان در این حوزه ضروری است و برگزاری چنین برنامه‌هایی در مدارس، گامی مؤثر در این مسیر است.

اجرای سرود توسط گروه دخترانه «میعاد» و نواختن نمادین زنگ سلامت روان، پایان‌بخش این مراسم فرهنگی–آموزشی بود.