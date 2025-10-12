پخش زنده
همزمان با هفته سلامت روان و با شعار «دسترسی به خدمات سلامت روان در بحرانها و شرایط اضطراری»، زنگ نمادین سلامت روان با حضور مسئولان شهری و حوزه سلامت روان در مدرسه دخترانه وحدت اسلامی منطقه ۵ تهران نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم زنگ سلامت روان با محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵، حمید صاحب مدیرکل سلامت شهرداری تهران، دکتر غلامعلی افروز بنیانگذار سازمان نظام روانشناسی و اسماعیل قضاتلو معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه، در مدرسه دخترانه وحدت اسلامی برگزار شد.
در این مراسم محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵، در جمع دانشآموزان با اشاره به نقش برنامهریزی و هدفمندی در حفظ آرامش روان نوجوانان، گفت: اگر هر فردی تصور روشنی از آینده شغلی و مسیر زندگی خود داشته باشد و برای آن برنامهریزی کند، تمرکز ذهنی و انرژیاش در همان مسیر هدایت میشود که این مسئله موجب کاهش استرس و افزایش آرامش روانی خواهد شد.
وی تأکید کرد: هدفمندی نقش مهمی در شکلگیری شخصیت، کاهش سردرگمی و تصمیمگیری صحیح در نوجوانان دارد. امیدوارم با برنامهریزی و پشتکار، شما دانشآموزان آیندهساز کشور باشید.
در ادامه، دکتر حمید صاحب با اشاره به اهمیت سلامت روان بهعنوان رکن اصلی سلامت عمومی، گفت: افزایش آگاهی شهروندان بهویژه نوجوانان در این حوزه ضروری است و برگزاری چنین برنامههایی در مدارس، گامی مؤثر در این مسیر است.
اجرای سرود توسط گروه دخترانه «میعاد» و نواختن نمادین زنگ سلامت روان، پایانبخش این مراسم فرهنگی–آموزشی بود.