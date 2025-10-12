دربدو ورود به پکن مورد استقبال رسمی خانم فنگ لینگ ، معاون رئیس و عضو دبیرخانه فدراسیون زنان چین قرارگرفت.معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، درگفتگویی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت : ما باورمان بر این است که زنان ایران شایستگی‌های بسیاری دارند و توانسته‌اند این توانمندی ها را در کشور خودمان به اثبات برسانند و این وظیفه ماست که این دستاوردها که در همه عرصه‌ها وجود دارد را به همه مردم دنیا اطلاع رسانی کنیم .خانم زهرا بهروز آذر ، به بخشی از دستاوردهای زنان ایران اشاره کردو گفت : زنان ما بیش از 60 درصد ورودی‌های دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده اند. بیست و چهار درصد اختراعات کشورمان توسط زنان ثبت می شود در حالی که استاندارد جهانی آن بین 14 تا 17 درصد است وامروز زنان ما درعرصه های پزشکی، آموزش و سایر حوزه ها پیشرو هستند و در شرکت‌های دانش بنیان ما حضور دارند.معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: درواقع زنان و مردان ایران هر دو بال های پرواز ایران اسلامی هستند که درکنار هم پرواز ایران عزیز به سمت قله‌های پیشرفتی که برایش ترسیم شده را محقق خواهند کرد.این عضو دولت چهاردهم درخصوص اهداف حضور درجلاس جهانی زنان در پکن هم گفت : حضور دراین اجلاس می‌تواند فرصتی باشد تا دستاوردهای زنان ایران را معرفی کرده و کمک کنیم تا این دستاوردها وارد بازار جهانی شوند و بتوانیم دستاوردهای زنان کارآفرین و محصولات و تجربیات و ایده‌های نویی که دارند را در عرصه‌های مختلف ازجمله درحوزه فناورانه در اختیار سایر کشورها بگذاریم.معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده شبکه‌سازی با نهادهای مربوط به زنان در سایر کشورها را از دیگر اهداف حضور دراین اجلاس برشمرد و گفت : این حضور باعث می‌شود تصویر منفی‌ که خیلی از کشورها تلاش می‌کنند درباره ایران بسازند را خنثی کنیم و جهان را با واقعیت وجودی ایران عزیز آشنا سازیم.معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده علاوه بر سخنرانی در این اجلاس با برخی مقامات شرکت کننده ،ازجمله رئیس فدراسیون زنان چین بصورت دوجانبه دیدار و در زمینه‌های گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه زنان گفتگو خواهد کرد.اجلاس جهانی رهبران در موضوع زنان با شعار «آینده مشترک؛ تسریع روند جدید توسعه جامع زنان» و با سخنرانی رئیس‌جمهور چین و با حضور رهبران و وزرای مرتبط با امور زنان، رؤسای سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، پژوهشگران و متخصصان حوزه زنان روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته برگزار می‌شود.این نشست با همکاری سازمان ملل متحد و در ادامه اجلاس رهبران جهان در موضوع زنان برگزار می‌شود و هم‌زمان با هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و سی‌امین سالگرد کنفرانس جهانی پکن در موضوع زنان، برنامه‌ریزی شده است.در این اجلاس، رهبران کشورها و اندیشمندان حوزه زنان با هدف بررسی چالش‌های جهانی از جمله تغییرات آب‌وهوایی، تحولات فناورانه و دیجیتال، و بحران‌های ناشی از جنگ به تبادل نظر خواهند پرداخت. همچنین، مرور دستاوردهای کشورها در راستای تحقق اهداف کنفرانس جهانی زنان پکن (۱۹۹۵)، بررسی میزان پیشرفت‌ها، و ترویج رویکرد مشترک نسبت به آینده جامعه زنان از دیگر محورهای این نشست بین‌المللی است.