به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ ابراهیم نوری مقدم گفت: با برنامه ریزی پلیس مبارزه با مواد مخدر، کشفیات قابل توجهی در این حوزه در عملیات‌های متعدد پلیسی به دست آمده است.

او تصریح کرد: با هماهنگی‌های انجام شده این مواد مخدر در تویسرکان امحاء شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت: مردم می‌توانند هرگونه اطلاعات در حوزه تهیه و توزیع مواد مخدر را به شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.