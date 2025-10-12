پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان از امحاء بیش از ۳۲۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ ابراهیم نوری مقدم گفت: با برنامه ریزی پلیس مبارزه با مواد مخدر، کشفیات قابل توجهی در این حوزه در عملیاتهای متعدد پلیسی به دست آمده است.
او تصریح کرد: با هماهنگیهای انجام شده این مواد مخدر در تویسرکان امحاء شد.
فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت: مردم میتوانند هرگونه اطلاعات در حوزه تهیه و توزیع مواد مخدر را به شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.