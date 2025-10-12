درختان سترگ بوانات میراث سبز هزاران ساله طبیعت ایران که عمرشان به قرن‌ها و حتی هزاره‌ها می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بوانات گفت: در بوانات صد‌ها اصل درخت کهنسال مثمر از جمله توت، گردو، بنه، چرب شیرین و غیر مثمر بین ۳۰۰ تا سه هزار سال وجود دارد که تاکنون بیش از ۱۰۰ اصله درخت کهنسال غیرمثمر در این شهرستان به ثبت ملی رسیده است.

خدابنده افزود: بیشترین گونه‌های درختان کهنسال از نوع سرو، چنار، چرب شیرین یا داغداغان، بنه، توت و گردو است.

همچنین حسامپور رئیس و کارشناس منابع طبیعی بوانات بیان کرد: درختان کهنسال بوانات طی صد‌ها سال در برابر خشکسالی، طوفان‌های شدید و فشار‌های اقلیمی مقاومت کرده‌اند.

چنار‌های امامزاده بزم، چنار‌های دوازده‌تایی سیمکان، سرو‌های منج و قدمگاه، توت‌های شاه عباسی بزم و شیدان و گردو‌های پراکنده در باغ‌های بوانات از جمله درختان دیرزیست شاخص این شهرستان است.

کارشناسان معتقدند درختان کهنسال نه تنها از نظر حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی اهمیت دارد بلکه از منظر مردم‌شناسی، تاریخ نگاری و گردشگری نیز دارای ارزش بالایی است.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.