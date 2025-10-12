پخش زنده
مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیشبینی روند افزایشی دما از فردا تا پایان هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزهزاری اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده جو نسبتا پایدار بر استان خوزستان تا اواسط هفته است. همچنین از اواخر وقت امشب ۲۰ مهر تا اواخر روز سهشنبه ۲۲ مهر به ویژه روز سهشنبه، جریانهای جنوبی سبب افزایش رطوبت در مناطق ساحلی، جنوبی و مرکزی خواهد شد.
وی افزود: در این روزها وقوع مه یا مه رقیق در مناطق جنوبی و ساحلی دور از انتظار نیست. از فردا ۲۱ مهر تا پایان هفته روند افزایش دما پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته ایستگاه کشاورزی اهواز و شوش با ۳۶.۶ و بستان با ۱۱.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان خوزستان گزارش شدهاند. تغییرات دمای اهواز بین ۳۵.۸ و ۱۵.۴ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.