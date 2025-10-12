دومین همایش بین‌المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت پس از دو سال تلاش علمی و پژوهشی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، دبیر علمی دومین همایش بین‌المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت گفت: این همایش حاصل بیش از دو سال فعالیت علمی در دبیرخانه همایش و همکاری اندیشمندان و پژوهشگران مسلمان و مسیحی از کشورهای مختلف است.

حجت الاسلام محمد صحاف کاشانی افزود: در این رویداد علمی که از روز سه‌شنبه به مدت دو روز در قم برگزار می‌شود پنل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی با محوریت مباحث اخلاقی و چالش‌های نوپدید در حوزه‌های مختلف از جمله اخلاق پزشکی، محیط زیست، جنگ، خانواده و حقوق بشر تشکیل شده است.

وی با اشاره به حضور مهمانانی از کشورهای روسیه، قطر، پاکستان، استرالیا و آمریکا گفت: هدف از برگزاری این همایش گفت‌وگوی علمی میان اندیشمندان ادیان الهی و بررسی اشتراکات اخلاقی میان اسلام و مسیحیت است.

دبیر علمی همایش افزود: ثمره همکاری‌های دوساله پژوهشگران در قالب مجموعه آثار هجده‌گانه تدوین شده که در مراسم اختتامیه روز پنجشنبه با حضور اساتید، پژوهشگران و نمایندگان ادیان رونمایی خواهد شد.

حجت الاسلام محمد صحاف کاشانی برگزاری این همایش را گامی مؤثر در توسعه گفت‌وگوی بین‌الادیانی و تبیین مبانی اخلاقی مشترک میان اسلام و مسیحیت دانست و ابراز امیدواری کرد نتایج علمی آن بتواند در ارتقای فهم متقابل دینی و حل چالش‌های اخلاقی روز بشر مؤثر باشد.