به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرمانده سپاه حضرت ابالفضل لرستان در پیامی درخشش ورزشکاران لرستانی در مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان را تبریک گفت.

در پیام سردار نعمت الله باقری آمده است: بسم الله الرحمن الرحيم

درخشش تیم ملی پارادومیدانی با حضور نمایندگان لرستانی آقایان امیرحسین علیپور و کسب مدال طلا، حسن باجولوند و کسب مدال طلا، خانم زینب مرادی و کسب مدال برنز، دکتر مصطفی بهرامی سرمربی تیم ملی) و علی بهرامی مربی تیم ملی؛ موجب فخر و مباهات ملت ایرانِ سرافراز به ویژه مردم شریف استان لرستان شد.

حضور و درخشش ورزشکاران لرستانی و ایستادن بر سکوی قهرمانی و به اهتزاز در آوردن پرچم سه رنگ و مقدس جمهوری اسلامی ایران موجبات شادمانی و شعف مردم غیور استان را فراهم نموده که این افتخار بزرگ نشان از عزم تلاش و همت والای این عزیزان دارد.

اینجانب این افتخار آفرینی را به قهرمانان و خانواده‌های محترم آنها و جامعه ی بزرگ ورزش استان، مربیان زحمت کش و مردم شریف لرستان تبریک عرض نموده و سلامتی و توفیق روز افزون فرزندان شایسته ایران و خطه لرستان را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.