پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از واریز ۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان در ششماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مهدی محمدی، با اعلام خبر واریز منابع مالی به مناطق محروم استان، گفت: در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تقویت زیرساختهای عمرانی، خدماتی و رفاهی در مناطق روستایی و عشایری، مبلغ ۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال طی نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به حساب دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان زنجان واریز شده است.
وی با اشاره به نقش این منابع در توانمندسازی جوامع محلی تصریح کرد: عوارض ارزش افزوده از محل خرید کالاها و خدمات توسط مردم تأمین میشود و طبق قانون، بخشی از آن به توسعه مناطق کمتر برخوردار اختصاص مییابد.
محمدی افزود: این اعتبارات میتواند در بهبود وضعیت راهها، تأمین آب آشامیدنی، بهسازی مدارس، مراکز درمانی و سایر نیازهای اساسی این مناطق مؤثر باشد.
وی همچنین در خصوص نقشآفرینی روستاییان و عشایر در اقتصاد، فرهنگ و هویت ملی، اظهار کرد: این قشر شریف با تلاش بیوقفه، سهمی مهم در تولید، خودکفایی و پایداری اجتماعی کشور دارند و حمایت از آنان، وظیفهای قانونی و مسئولیتی ملی است.