پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد از اجرای موفق طرح نشاندار کردن مالیات و تعیین محل هزینهکرد مالیاتهای پرداختی توسط مؤدیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رضا نجفزاده گفت: در راستای اجرای سیاستهای دولت و همسو با شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید»، طرح نشاندار کردن مالیات برای دومین سال پیاپی در استان یزد با موفقیت به اجرا درآمد.
وی افزود: طرح نشاندار کردن مالیات موجب افزایش شفافیت در نظام مالیاتی شده و پاسخگویی مالی را ارتقا میبخشد. همچنین با جلب مشارکت عمومی در اقتصاد، اعتماد مؤدیان به تخصیص بهینه مالیاتهای پرداختی را افزایش میدهد.
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد خاطرنشان کرد: از دیگر مزایای این طرح میتوان به تقویت حس مسئولیتپذیری اجتماعی مؤدیان، تخصیص هدفمند منابع مالیاتی به طرحهای اولویتدار و سرعت بخشیدن به اجرای طرحهای عمرانی اشاره کرد.
وی در تشریح طرحهای مهم تحت پوشش این طرح در سال جاری اظهار داشت: طرحهای شاخصی مانند محور یزد ـ طبس، پل راهآهن، سالن دو و میدانی نصیری یزد و همچنین تکمیل و احداث ۱۱ مدرسه در سطح استان، از جمله اولویتهایی بودند که مودیان یزدی برای تخصیص منابع مالیاتی خود انتخاب کردند.
نجفزاده با اشاره به مشارکت هشت هزار و ۹۳۱ مودی مالیاتی در این طرح تصریح کرد: از میان ۲۷ طرح ارائهشده، مؤدیان سه هزار و ۹۱ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال یعنی معادل ۶۵ درصد از کل اعتبار مورد نیاز را به طرحهای منتخب خود اختصاص دادند.
مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: با اجرای این طرح، مالیات به ابزاری کارآمد برای پیشرفت متوازن استان، تحقق عدالت اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعهای تبدیل خواهد شد.