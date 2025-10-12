به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در نشست تخصصی بررسی چالش‌های جمعیتی استان گفت: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی اعتبارات فرهنگی و حتی اعتبارات خاصی در حوزه‌هایی مانند ورزش دارند و ضروری است بخشی از این اعتبارات به حوزه حیاتی "جمعیت و خانواده" اختصاص یابد.

شهلا محمد حسینی از تدوین سند چشم انداز جمعیت استان خبر داد و افرود: این سند دارای چشم‌انداز سه ساله است که در این سند ضمن بررسی مسائل مشکلات و وضعیت موجود در زمینه جمعیت، راهکار‌هایی برای رفع موانع و اصلاح مصالح ارائه می‌دهد.

حسینی اضافه کرد: مقدمات این سند انجام شده، اما برای تکمیل و اجرای آن، نیاز به تخصیص اعتبارات داریم و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این زمینه با ما همکاری لازم را داشته باشند.

محمدحسینی با بیان اینکه تاکنون ۹ هزار ۹۸۰ زوج نابارور در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده‌اند، اضافه کرد: از این تعداد، ۴ هزار ۳۴۰ زوج به مراکز درمانی مراجعه کردند و تاکنون ۷۸ نفر از این زوج‌ها موفق با فرزندآوری شده‌اند که ۳۰ مورد از این فزندآوری در بیمارستان تخصصی درمان ناباروری بی‌بی حکیمه گچساران در دست پیگیری است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره ملی جمعیت در استان خبر داد و گفت: در این رویداد، در هفت شاخص مختلف از فعالان برتر حوزه جمعیت شامل مدیران دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خصوصی تجلیل می‌شود.

شهلا محمد حسینی همچنین از برگزاری رویداد استانی زن و خانواده با ۹ شاخص خبر داد و افزود: یکی از شاخص‌های مهم، عملکرد مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی است و میزان همکاری دستگاه‌ها به طور مستقیم به فعالیت و دغدغه‌مندی این مشاوران بستگی دارد.

محمد حسینی با اشاره به رویداد‌های ارزیابی عملکرد شش ماهه دستگاه‌های اجرایی در حوزه زنان و خانواده، اضافه کرد: در این رویداد‌ها که باهدف آشنایی بیشتر دستگاه‌ها با شاخص‌ها و شناسایی فعالان این عرصه برگزار می‌شود، عملکرد دستگاه‌ها توسط مشاوران امور بانوان ارزیابی می‌شود.

وی، بر لزوم همگرایی همه دستگاه‌ها برای حل چالش‌های حوزه زنان و خانواده تأکید کرد و ادامه داد: درشش ماهه اول سال ۱۴۰۳، دو هزار و ۷۸۰ مورد واقعه ازدواج در استان به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

محمد حسینی با بیان اینکه متأسفانه در سال ۱۴۰۳ شاهد رشد ۳ درصدی نرخ طلاق در استان بوده‌ایم ادامه داد: شهرستان بویراحمد بیشترین آمار ازدواج و طلاق را در استان به خود اختصاص داده است.

محمدحسینی با اشاره به برنامه‌های آگاهی‌بخشی در خصوص دو بیماری شایع زنان، یعنی سرطان سینه و پوکی استخوان، از هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی استان در این رابطه خبر داد و گفت: ضروری است همه دستگاه‌ها برای برگزاری برنامه‌های آموزشی، همایش‌ها و حتی مسابقات در این زمینه، با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و استفاده از اساتید مجرب، مشارکت کنند.