چهارمین نمایشگاه ملی پوشاک «گوهرشاد» با حضور ۵۰ تولیدکننده در ارومیه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی درتشریح جزئیات برگزاری نمایشگاه ملی پوشش گوهر شاد افزود: این رویداد با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رونق اقتصادی در حوزه پوشاک دینی برپا خواهد شد.
نیر الهامی با بیان اینکه این نمایشگاه ۲۸ مهر تا ۲ آبانماه، در ارومیه برگزار میشود، ادامه داد: تعامل و همافزایی میان فعالان حوزه پوشاک حجاب، ایجاد رقابت سالم میان تولیدکنندگان، دسترسی آسان به پوشاک اسلامی و رونق اقتصادی از مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه است.
وی افزود: در ادامه نهضت حمایت از سرمایهگذاری و همزمان با همایش فرصتهای سرمایهگذاری (اینوا)، غرفهای ویژه جذب سرمایهگذاری در بخش پوشاک نیز در این نمایشگاه پیشبینی شده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی با تأکید بر خانوادهمحور بودن این رویداد اظهار کرد: پوشاک ایرانی –اسلامی متناسب با روحیه و سلیقه جوانان در این نمایشگاه عرضه میشود. همچنین میز خدمت، غرفه معرفی فرهنگ و پوشاک بومی آذربایجان غربی و مسابقات متنوع فرهنگی در طول برپایی نمایشگاه برپا خواهد بود.
الهامی در خصوص برگزاری سومین رویداد استانی جوانی جمعیت با بیان اینکه این رویداد در راستای ترویج فرهنگ فرزندآوری و حمایت از الگوهای موفق در حوزه ازدواج و خانواده برگزار میشود، اظهار داشت: ترویج سیاستهای جمعیتی، افزایش آگاهی خانوادهها و معرفی الگوهای موفق در زمینه ازدواج آسان، فرزندآوری و خانوادههای پربرکت از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.
وی با اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار به دبیرخانه تا ۲۳ مهر تعیین شده است، گفت: این رویداد در بخشهای خانواده، رسانه، سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای اجرایی، شرکتها و موسسات خصوصی، مدیران و نخبگان و بخشهای جانبی با موضوع آلبوم دنیای شیرین فرزندم، ایدههای برتر در حوزه جوانی جمعیت، دستگاه برتر حوزه جوانی جمعیت از نگاه مردم، فعالین و منشگران جمعیتی برگزار میشود.