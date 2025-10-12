پخش زنده
امروز: -
۲۲۰ خدمت شهری آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری در شهرداری اصفهان فعال شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با طراحی و اجرای سکوها و نرمافزارهای پیشرفته، بیش از ۲۲۰ خدمت شهری به شکل برخط، بهروز و بدون نیاز به مراجعه حضوری در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
محمد نورصالحی بودجه ۱۴۰۴ شهرداری اصفهان را حدود ۴۵ همت (۴۵ هزار میلیارد تومان) دانست وافزود: حلقه حفاظتی شهر اصفهان، پلهای بزرگ در محور فرودگاه و محور شهید رئیسی، پل شهید فخریزاده و تعریض پلهای موجود در مسیر رینگ چهارم، از جمله طرحهایی هستند که در شهر حال پیش روی هستند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بخشی از رینگ چهارم که به سپاهانشهر متصل میشود، پس از عبور از پل اشکاوند به دلیل برخورد با مسیر راهآهن، نیازمند همکاری راهآهن جمهوری اسلامی و استانداری برای آزادسازی اراضی و تکمیل طرح است.
نورصالحی گفت: از شمال شرق تا جنوب غرب اصفهان، یک هلال ۴۰ کیلومتری رینگ چهارم تکمیل شده و ادامه مسیر نیز به سمت جنوب سپاهانشهر و اتصال به بزرگراه ذوبآهن در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در مجموع، بیش از ۶۰ طرح شاخص در بودجه ۱۴۰۴ تعریف و احصا شده است.