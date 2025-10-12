مهلت دو ماهه دادگستری برای تعیین تکلیف کالاهای انبار اموال تملیکی لرستان
رئیسکل دادگستری لرستان از مهلت دوماهه برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ حجت الاسلام سعید شهواری با حضور در انبارهای اموال تملیکی شهرستان خرمآباد، از وضعیت نگهداری کالاهای توقیفی و بلاتکلیف و پارکینگ های خودروهای توقیفیبازدید کرد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با صدور مهلت دوماهه به دستگاههای ذیربط، خواستار ارائه ی گزارش دقیق از وضعیت کالاها، تعیین تکلیف پروندههای مرتبط و تسریع در فرآیندهای قضایی و اداری شد.
رئیس شورای قضایی استان با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین وضعیت حقوقی و قضایی اموال موجود گفت: انباشت طولانیمدت کالاهای توقیفی علاوه بر تضییع حقوق بیتالمال ، زمینهساز بروز فساد و آسیبهای اقتصادی است.
حجتالاسلام شهواری گفت: کارگروهی ویژه با محوریت دادستانی مرکز استان و همکاری اداره کل اموال تملیکی، گمرک و تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شود تا ضمن بررسی پروندهها، نسبت به استرداد، فروش، امحاء یا واگذاری قانونی کالاهای موجود اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان همچنین با هدف بررسی وضعیت نگهداری و تعیین تکلیف وسایل نقلیه از سه پارکینگ خودروهای توقیفی بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت نگهداری وسایل نقلیه توقیفشده و روند رسیدگی به پروندههای مرتبط قرارگرفت.
حجتالاسلام شهواری افزود: نگهداری طولانیمدت اموال توقیفی و تملیکی بدون تعیین تکلیف، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به دستگاههای اجرایی، موجب کاهش ارزش اموال و تضییع حقوق عمومی میشود و دستگاه قضایی استان با جدیت پیگیر ساماندهی این وضعیت است.
رئیس کل دادگستری لرستان خواستار همکاری دستگاه قضایی، پلیس راهور و سایر نهادهای ذیربط برای تسریع در روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با توقیف خودروها شد و افزود: برنامهریزی برای تعیین تکلیف سریعتر وسایل نقلیه توقیفی، یکی از اولویتهای دستگاه قضایی استان است.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر روند نگهداری و تعیین تکلیف اموال، ثبت دقیق اطلاعات، رعایت استانداردهای ایمنی، بهداشتی و حقوقی در انبارها و پارکینگها گفت:مقرر شد ظرف یک هفته گزارش کامل عملکردی به رئیس کل دادگستری ارائه شود.