مدیرکل محیطزیست سمنان گفت: با قدامات انجام شده، تلفات جادهای یوز در ۲ سال گذشته به صفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرحله جدید ایمنسازی گذرگاه یوزپلنگ آسیایی در محور عباسآباد به میامی با هدف حفاظت از گونه نادر یوز ایرانی در حال اجراست. این اقدامات موجب شده تا در دو سال گذشته تلفات جادهای این گونه ارزشمند به صفر برسد.
مدیرکل محیطزیست استان سمنان با اعلام این خبر گفت: با اجرای طرحهای حفاظتی شامل نصب علائم هشداردهنده، ساخت پلهای حیاتوحش، نصب حفاظهای مخصوص و ساماندهی مسیر عبور یوزپلنگ، موفق به کاهش چشمگیر تلفات جادهای شدهایم.
این محور یکی از گذرگاههای اصلی یوزپلنگ آسیایی در زیستگاه طبیعی آن است که پیش از این به دلیل تردد خودروها، تهدیدی جدی برای این گونه به شمار میرفت. محیطزیست استان سمنان با همکاری سازمانهای مرتبط، برنامههای مستمری را برای حفظ و احیای جمعیت یوز ایرانی در این منطقه دنبال میکند.
مسیر عباسآباد – میامی به عنوان یکی از مهمترین راههای ارتباطی در منطقه، اکنون به یکی از امنترین گذرگاههای حیاتوحش تبدیل شده است تا یوزپلنگ آسیایی بتواند در آرامش بیشتری عبور کند.