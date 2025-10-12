پخش زنده
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان، از دسترسی ۲۹۷ خانوار مناطق روستایی بخش تولم شهرستان صومعهسرا به اینترنت پرسرعت فورجی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فرزاد توکلی از دسترسی ۲۹۷ خانوار، با پوشش جمعیتی بیش از ۷۶۰ نفر از مناطق روستایی بخش تولم شهرستان صومعهسرا به اینترنت پرسرعت فورجی خبر داد.
وی گفت: با نصب و راهاندازی سایتدکل جدید و اتصال روستای سیاهدرویشان شهرستان صومعهسرا به شبکه ملی اطلاعات، تمام ساکنان این روستا از اینترنت پرسرعت بهرهمند شدند.
مدیرکل ارتباطات استان مبلغ اعتبار این سایت جدید را ۶۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد.