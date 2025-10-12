به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی بخش صنایع و معادن با حمایت و راهبری ایمیدرو تا پایان شهریورماه به ۲۸۰۰ مگاوات رسید.همچنین بر اساس آخرین گزارش از طرحهای نیروگاهی صنایع ذیل ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، روند توسعه و افزایش ظرفیت تولید برق در بخش صنعت همچنان ادامه دارد و طی شش‌ماهه نخست امسال چندین واحد جدید وارد مدار بهره‌برداری شده‌اند.

در این مدت، واحد اول گازی نیروگاه خرم‌آباد با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات و با سرمایه‌گذاری شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، واحد دوم گازی نیروگاه آلومینیوم المهدی با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات ، نیروگاه پتروشیمی توسعه نگین مکران با سرمایه‌گذاری مجتمع آلومینیوم جنوب و ظرفیت ۱۸۳ مگاوات و همچنین واحد اول گازی نیروگاه شرکت معدنی و صنعتی آهن و فولاد بافق با ظرفیت ۲۵ مگاوات، در نیمه نخست امسال به بهره‌برداری رسیدند.

براساس این گزارش ، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های فعال‌شده در شش‌ماهه امسال به ۵۷۴ مگاوات رسیده است.بدین‌ترتیب، ظرفیت کل نیروگاه‌های حرارتی وارد مدار شده تاکنون از ۲۸۰۰ مگاوات فراتر رفته است.

این گزارش می‌افزاید: از مهم‌ترین دلایل رشد تولید در بخش معدن و صنایع معدنی، می‌توان به ساخت نیروگاه‌های خودتأمین توسط شرکت‌های معدنی و خرید برق از تابلو آزاد و تابلوی سبز بورس انرژی اشاره کرد.