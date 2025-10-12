سهم ۸۰ درصدی روستاها از فضاهای آموزشی تازه ساز
استاندار ایلام گفت: ۸۰ درصد ۳۳ فضای آموزشی جدید در نقاط روستایی و دورافتاده هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در آیین افتتاح فضاهای آموزشی که به صورت وبیناری با حضور رئیسجمهور و وزیر آموزش و پرورش همزمان با سراسر کشور برگزار شد، با بیان این که مدرسه آبادانی و پیشرفت را برای جامعه به ارمغان میآورد، اظهار داشت: با افتتاح ۳۳ فضای آموزشی جدید در استان که ۸۰ درصد آنها در نقاط روستایی و دورافتاده قرار دارند، گام مهمی در راستای تحقق اهداف نهضت توسعه عدالت آموزشی برداشته شده است.
وی افزود:طرح نهضت عدالت آموزشی به همت رئیس جمهور دولت چهاردهم به عنوان یکی از برنامههای اولویتدار کشور مطرح شده و به معنای خیزش عمومی و با هدف ارتقای کیفیت آموزش در همه نقاط کشور اجرا میشود.
استاندار ایلام ادامه داد: این فضاها که برخی از آنها کانکسی بودند، اکنون به محیطهایی مناسب برای یادگیری تبدیل شدهاند و با توجه به برنامهریزیها، تا پایان سال جاری ۶۰ فضای آموزشی دیگر در استان نیز به بهرهبرداری میرسد و در مجموع ۹۳ فضای آموزشی جدید در استان راهاندازی خواهد شد.
گفتنی است این آیین که به صورت وبیناری با حضور رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش و همزمان با سراسر کشور برگزار شد، دو هزار و ۴۰۷ پروژه آموزشی و پرورشی، دو هزار و ۸۶۳ پروژه میدان همدلی و ۱۳ هزار و ۵۷۶ مدرسه طرح شهید عجمیان مورد بهره برداری قرار گرفتند.