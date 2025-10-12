معاون سیاسی، امنیتی اجتماعی استانداری لرستان به مناسبت هفته تکریم سالمند از سرای سالمندان خرم‌آباد بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستا ن؛معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با حضور در مرکز نگهداری سالمندان صدیق به مناسبت هفته سالمند، ضمن دیدار صمیمی با سالمندان؛ بر ضرورت تکریم، احترام و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به این قشر ارزشمند جامعه تأکید کرد

سعید پورعلی با قدردانی از کارکنان بهزیستی و یادآوری مسیر مشترک انسان‌ها گفت: سالمندان سرمایه‌های اجتماعی و معنوی جامعه‌ هستند و امروز وظیفه داریم در تکریم ،تعظیم وحمایت آنان توجه ویژه‌ای داشته باشیم.





کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_55386264"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5594342/55386264?width=600&height=350"></script></div>



در این بازدید فاطمه ایرانی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان و همایون عمودی‌زاده مدیرکل بهزیستی استان هم حضور داشتند.