بازدید معاون سیاسی استاندار لرستان از سرای سالمندان خرمآباد
معاون سیاسی، امنیتی اجتماعی استانداری لرستان به مناسبت هفته تکریم سالمند از سرای سالمندان خرمآباد بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستا
ن؛معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با حضور در مرکز نگهداری سالمندان صدیق به مناسبت هفته سالمند، ضمن دیدار صمیمی با سالمندان؛ بر ضرورت تکریم، احترام و ارتقای کیفیت خدماترسانی به این قشر ارزشمند جامعه تأکید کرد
سعید پورعلی با قدردانی از کارکنان بهزیستی و یادآوری مسیر مشترک انسانها گفت:سالمندان سرمایههای اجتماعی و معنوی جامعه هستند و امروز وظیفه داریم در تکریم ،تعظیم وحمایت آنان توجه ویژهای داشته باشیم.
در این بازدید فاطمه ایرانی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان و همایون عمودیزاده مدیرکل بهزیستی استان هم حضور داشتند.
بازدید معاون سیاسی استاندار لرستان از سرای سالمندان خرمآباد بازدید معاون سیاسی استاندار لرستان از سرای سالمندان خرمآباد بازدید معاون سیاسی استاندار لرستان از سرای سالمندان خرمآباد بازدید معاون سیاسی استاندار لرستان از سرای سالمندان خرمآباد بازدید معاون سیاسی استاندار لرستان از سرای سالمندان خرمآباد بازدید معاون سیاسی استاندار لرستان از سرای سالمندان خرمآباد بازدید معاون سیاسی استاندار لرستان از سرای سالمندان خرمآباد بازدید معاون سیاسی استاندار لرستان از سرای سالمندان خرمآباد