فرماندار جویبار از آغاز فاز اجرایی نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در روستای انارمرز با اعتبار ۹۰۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار جویبار از آغاز فاز اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در روستای انارمرز این شهرستان با اعتبار ۹۰۰ میلیارد ریال خبر داد.
محمد مدانلو در حاشیه واگذاری عرصه اجرای این پروژه گفت: این عرصه به مساحت ۵ هکتار بر اساس مصوبه شورای برنامهریزی استان و طی تشریفات قانونی، به شرکت توزیع برق استان جهت اجرای عملیات احداث پنلهای خورشیدی واگذار شد.
وی با اشاره به منبع تأمین اعتبار این پروژه افزود: اعتبار ۹۰۰ میلیارد ریالی این نیروگاه توسط شرکت ساتبا وابسته به وزارت نیرو تأمین میشود.
فرماندار جویبار در ادامه از موافقت استاندار مازندران با واگذاری ۱۰۵ هزار متر مربع از عرصه منابع طبیعی منطقه به شرکت تعاونی صداقتگستر انارمرز خبر داد و گفت: این اقدام ضمن ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه، گامی بزرگ در جهت توسعه صنایع نوین کشاورزی و رونق اقتصادی است.
مدانلو خاطرنشان کرد: این نیروگاه در راستای سیاستهای دولت برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و حل مشکل ناترازی انرژی اجرا میشود و همزمان، پروژه ارتقای پست ۶۳/۲۰ کیلوولت چپکرود به ۱۰۰ مگاولتآمپر با اعتبار ۳۰۰۰ میلیارد ریال نیز توسط شرکت برق منطقهای مازندران آغاز شده است.