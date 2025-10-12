مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان همدان از اجرای بیش از ۶۰۰ کیلومتر عملیات بهسازی و روکش آسفالت در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید پرورشی خرم افزود: هم اکنون ۲۵ گروه عملیاتی در حوزه‌های بهسازی، روکش آسفالت، خط‌کشی، شانه‌سازی و سرویس و نگهداری سیستم‌های روشنایی در استان فعال هستند که ۱۸ گروه از آنها به‌صورت تخصصی در زمینه بهسازی و روکش آسفالت فعالیت دارند.

او تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، علاوه بر اجرای ۶۰۰ کیلومتر عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محور‌های مختلف استان، بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر خط‌کشی راه‌ها، یک هزار و ۹۵۰ کیلومتر شانه‌سازی و تعدیل شیب شیروانی و ۱۸ کیلومتر نصب سیستم روشنایی به اجرا درآمده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان گفت: اجرای این اقدامات در راستای افزایش ایمنی عبور و مرور، بهبود کیفیت تردد و ارتقای سطح خدمات در راه‌های این استان انجام شده و تا پایان سال نیز با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.